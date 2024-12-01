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شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق الدورة العلمية الأولى في المسجد النبوي لتعزيز عقيدة السلف الصالح والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - اعتمد رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس إطلاق الدورة العلمية الأولى بعنوان “عقيدة السلف الصالح ومنهجهم وجهود المملكة العربية السعودية في تحقيقه” بمشاركة نخبة من العلماء والمدرسين في المسجد النبوي الشريف.
أكد الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، أن الدورة تأتي في إطار حرص الرئاسة على نشر العقيدة الصحيحة الوسطية وتعزيز الفهم الشرعي لدى زوار المسجد النبوي مشيرًا إلى أهمية التأصيل العلمي لهذه العقيدة وفق منهج السلف الصالح بما يسهم في ترسيخ قيم الاعتدال ونبذ التطرف.
أضاف الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس أن الرئاسة تعمل في ضوء الترتيبات التنظيمية الجديدة المعتمدة من مجلس الوزراء على تعزيز رسالة الحرمين الشريفين كمنبثق تصحيحي لصورة الإسلام يبرز أصالته وسماحته كدين للتعايش والرحمة والإنسانية امتثالًا لتوجيهات القيادة الرشيدة.
أبرز محاور الدورة تشمل أهمية ومفهوم عقيدة السلف الصالح ومنهج السلف في تعزيز الوسطية والاعتدال وجهود المملكة في تعزيز منهج السلف الصالح ومصادر التلقي والطاعة ووحدة الصف وعقيدة السلف في الألوهية والأسماء والصفات.
تتضمن الدورة محاضرات يقدمها نخبة من العلماء المتخصصين في العلوم الشرعية تقام في رحاب المسجد النبوي مع إتاحة متابعة فعالياتها عبر البث المباشر على المنصات الرسمية للرئاسة لضمان وصولها لأكبر عدد من المهتمين.
أكد الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، أن الدورة تأتي في إطار حرص الرئاسة على نشر العقيدة الصحيحة الوسطية وتعزيز الفهم الشرعي لدى زوار المسجد النبوي مشيرًا إلى أهمية التأصيل العلمي لهذه العقيدة وفق منهج السلف الصالح بما يسهم في ترسيخ قيم الاعتدال ونبذ التطرف.
أضاف الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس أن الرئاسة تعمل في ضوء الترتيبات التنظيمية الجديدة المعتمدة من مجلس الوزراء على تعزيز رسالة الحرمين الشريفين كمنبثق تصحيحي لصورة الإسلام يبرز أصالته وسماحته كدين للتعايش والرحمة والإنسانية امتثالًا لتوجيهات القيادة الرشيدة.
محاور الدورة
أبرز محاور الدورة تشمل أهمية ومفهوم عقيدة السلف الصالح ومنهج السلف في تعزيز الوسطية والاعتدال وجهود المملكة في تعزيز منهج السلف الصالح ومصادر التلقي والطاعة ووحدة الصف وعقيدة السلف في الألوهية والأسماء والصفات.
تتضمن الدورة محاضرات يقدمها نخبة من العلماء المتخصصين في العلوم الشرعية تقام في رحاب المسجد النبوي مع إتاحة متابعة فعالياتها عبر البث المباشر على المنصات الرسمية للرئاسة لضمان وصولها لأكبر عدد من المهتمين.