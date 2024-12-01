شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق الدورة العلمية الأولى في المسجد النبوي لتعزيز عقيدة السلف الصالح والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.