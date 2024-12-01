شكرا لقرائتكم خبر عن جدة.. انطلاق برنامج التمكين المتقدم لتأهيل 85 مدربًا على "STEM" والان نبدء بالتفاصيل

تدريب المعلمين والمعلمات

الدمام - شريف احمد - انطلقت اليوم أعمال البرنامج التدريبي المركزي “التمكين المتقدّم للتعليم والتعلّم وفق منهج STEM”، الذي تنظمه وزارة التعليم وتستضيفه إدارة تعليم جدة على مدار 5 أيام بمقر بيت الطالب، بمشاركة 85 مدرباً مركزياً من 15 إدارة تعليمية بالمملكة.بدأ البرنامج بعرض موجز قدمته مشرفة العموم بوزارة التعليم هدى الخبتي، تناولت فيه أهداف البرنامج وفئاته المستهدفة وجدوله الزمني.وأعقبها كلمة مدير إدارة الموارد البشرية بتعليم جدة محمد الغامدي، الذي أكد أن البرنامج يسعى لتطوير التفكير النقدي والإبداعي لدى الطلبة، وإعدادهم لمواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة من خلال دمج العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في منهجية STEM.ويتضمن البرنامج، في مرحلته الأولى، تدريباً تأسيسياً حول التدريس وفق STEM خلال الأيام الثلاثة الأولى، يتبعه ورش تطبيقية في اليومين الأخيرين تركز على تخطيط الدروس وإعداد الأنشطة وتقييم المشاريع.ويأتي هذا البرنامج ضمن خطة وزارة التعليم لتأهيل نخبة من المدربين المركزيين الذين سيقومون بتدريب المعلمين والمعلمات في جميع مناطق المملكة، بهدف تعزيز مخرجات التعليم وربطها باحتياجات سوق العمل المستقبلي.