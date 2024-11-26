شكرا لقرائتكم موضوعات ومبادرات في اجتماع لجنة التنسيق الأمني السعودي العُماني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - رأس مساعد وزير الداخلية، الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، ومساعد المفتش العام للشرطة والجمارك للعمليات بسلطنة عُمان اللواء عبدالله بن علي الحارثي، اليوم، اجتماع رؤساء لجنة التنسيق الأمني والعدلي المنبثقة عن مجلس التنسيق السعودي العُماني، وذلك في العاصمة العمانية مسقط.

وجرى خلال الاجتماع، مناقشة واستعراض عدد من الموضوعات والمبادرات المدرجة على جدول أعمال لجنة التنسيق الأمني والعدلي بين البلدين الشقيقين.