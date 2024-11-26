شكرا لمتابعة خبر عن بعد فراق عام .. شخص يدعو عاملته المنزلية وزوجها على الغداء .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قرر أحد الأشخاص دعوة عاملته المنزلية وزوجها على الغداء في أحد المطاعم، وذلك بعد غيابهما لمدة عام، حيث تعمل الزوجة بالأحساء، والزوج في جدة.

وأقدم هذا الشخص على دعوتهما بعدما جاء الزوج لزيارة زوجته بعد عام من الفراق، حيث جاء إلى الأحساء في عمل.

وفي لحظات مؤثرة، وثق رب العمل، نظرات الوداع التي بدت على الزوج، لحظة مغادرته، حيث بدا متأثرًا لترك زوجته مرة أخرى.

وتفاعل عدد كبير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مع المقطع، حيث تباينت ردود الفعل، فالبعض رأى أنه لم يكن له داعٍ الذهاب معهما، والبعض رأى أن هذا الفعل جبر للخواطر.