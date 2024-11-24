اخبار السعوديه

طيار سعودي يخطف الأنظار بهبوط احترافي في لندن أثناء العاصفة بيرت .. فيديو

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لمتابعة خبر عن طيار سعودي يخطف الأنظار بهبوط احترافي في لندن أثناء العاصفة بيرت .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - في مشهد استثنائي أثار إعجاب الكثيرين، تمكن طيار سعودي من تنفيذ هبوط احترافي وآمن في مطار جاتويك بالعاصمة البريطانية لندن، رغم التحديات الجوية الصعبة الناتجة عن العاصفة القوية “بيرت”.

وثّقت لقطات مصوّرة الهبوط الذي تطلّب مهارة ودقة عاليتين، حيث واجهت الطائرة رياحًا عاتية وأحوالًا جوية متقلبة. وتفاعل الجمهور على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل كبير مع المقطع، مشيدين بقدرات الطيار ومهنيته العالية.

تأتي هذه الحادثة كدليل جديد على كفاءة الطيارين السعوديين الذين يتمتعون بخبرة عالمية ومهارات مميزة، مما يعزز مكانة المملكة في قطاع الطيران على المستوى الدولي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا