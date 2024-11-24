شكرا لمتابعة خبر عن طيار سعودي يخطف الأنظار بهبوط احترافي في لندن أثناء العاصفة بيرت .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - في مشهد استثنائي أثار إعجاب الكثيرين، تمكن طيار سعودي من تنفيذ هبوط احترافي وآمن في مطار جاتويك بالعاصمة البريطانية لندن، رغم التحديات الجوية الصعبة الناتجة عن العاصفة القوية “بيرت”.

وثّقت لقطات مصوّرة الهبوط الذي تطلّب مهارة ودقة عاليتين، حيث واجهت الطائرة رياحًا عاتية وأحوالًا جوية متقلبة. وتفاعل الجمهور على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل كبير مع المقطع، مشيدين بقدرات الطيار ومهنيته العالية.

تأتي هذه الحادثة كدليل جديد على كفاءة الطيارين السعوديين الذين يتمتعون بخبرة عالمية ومهارات مميزة، مما يعزز مكانة المملكة في قطاع الطيران على المستوى الدولي.