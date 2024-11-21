شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع المدني يؤكد أهمية الحفاظ على سلامة الأطفال من مصادر الخطر بالمنازل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت المديرية العامة للدفاع المدني أهمية المحافظة على سلامة الأطفال وحمايتهم من الأدوات الحادة ومواد التنظيف والمواد الكيميائية ومصادر الحريق في المنزل، وعدم تركهم في المسابح دون رقابة، وتوفير الوقاية لهم من الأسباب المؤدية إلى الاحتجاز، وتغطية مقابس الكهرباء وسلامة الأسلاك الكهربائية.

ودعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى اتباع إرشادات وتعليمات السلامة المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، والاتصال بالرقمين (911) في مناطق الرياض ومكة المكرمة والشرقية، و(998) في بقية مناطق المملكة في الحالات الطارئة.

