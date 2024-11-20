- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن.. الملحقية الثقافية تناقش تعزيز مهارات المبتعثين السعوديين والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - استضافت الملحقية الثقافية بسفارة المملكة في واشنطن، جلسة حوارية ضمن ديوانية وارف، التي تنظمها مؤسسة الأميرة العنود الخيرية، بعنوان "من الابتعاث إلى القيادة: تعزيز مهارات القيادة للمبتعثين في الخارج"، بحضور مدير إدارة الشؤون الثقافية والاجتماعية في الملحقية الثقافية السعودية عبدالعزيز التركي، حيث ركز اللقاء على أهمية تطوير المهارات القيادية لدى الطلاب السعوديين المبتعثين في بيئات تعليمية وثقافية جديدة.
وتناولت الجلسة الأولى تعريف القيادة الفعالة، وأهميتها للمبتعثين، ومهارات القيادة التي يمكن تطويرها خلال فترة الدراسة بالخارج، كما تم مناقشة كيفية الاستفادة من الفرص التطوعية كوسيلة لتنمية المهارات القيادية وزيادة التفاعل مع البيئات متعددة الثقافات.
وركزت الجلسة الثالثة على كيفية تطبيق المهارات القيادية المكتسبة خلال فترة الابتعاث في بيئة العمل المستقبلية، وأهمية استخدام هذه المهارات في الحياة اليومية والمهنية، دون النظر عن المناصب الرسمية.
وتناولت الجلسة الأولى تعريف القيادة الفعالة، وأهميتها للمبتعثين، ومهارات القيادة التي يمكن تطويرها خلال فترة الدراسة بالخارج، كما تم مناقشة كيفية الاستفادة من الفرص التطوعية كوسيلة لتنمية المهارات القيادية وزيادة التفاعل مع البيئات متعددة الثقافات.
أخبار متعلقة
لندن.. المملكة تستعرض جهودها ومشاريعها ومبادراتها لتطوير النقل البحري
لمدة 5 أيام .. وزارة الداخلية تحتفي باليوم العالمي للطفل في واجهة روشن بالرياض
تعزيز الكفاءة الثقافيةوناقشت الجلسة الثانية التحديات التي يواجهها المبتعثون في تنمية مهارات القيادة في بيئات جديدة، وأهمية التكيف والمرونة الثقافية، فيما استعرضت البرامج والمبادرات التي يمكن للمبتعثين المشاركة فيها لتطوير مهاراتهم القيادية والمهنية، مع التركيز على دور التطوع في تعزيز الكفاءة الثقافية.
وركزت الجلسة الثالثة على كيفية تطبيق المهارات القيادية المكتسبة خلال فترة الابتعاث في بيئة العمل المستقبلية، وأهمية استخدام هذه المهارات في الحياة اليومية والمهنية، دون النظر عن المناصب الرسمية.