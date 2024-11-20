لمدة 5 أيام .. وزارة الداخلية تحتفي باليوم العالمي للطفل في واجهة روشن بالرياض

شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن.. الملحقية الثقافية تناقش تعزيز مهارات المبتعثين السعوديين والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية