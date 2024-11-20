البستاني: يجب أن نحصل على ضمانات بالتزام إسرائيل بالـ 1701 وأتمنى دخول السعودية

أشار النائب فريد البستاني، في حديث للـ"NBN"، الى أن "الأجواء إيجابية ولكن حذرة وكما يقول الرئيس بري (ما تقول فول ليصير بالمكيول)"، مؤكداً أنه "يجب أن نحصل على ضمانات بالتزام إسرائيل بالـ 1701 وأتمنى دخول السعودية"

ولفت البستاني، الى أن "المقاومة تؤلم العدو والكرة في ملعب نتانياهو، ودور الجيش معروف وكان علينا العمل على تعزيزه بين 2006 و2024"، مضيفاً "مواقف الألمان والبريطانيين سلبية معنا وتصادمنا معهم أكثر من مرة فيما يخص قضية النزوح السوري".

ورأى أن "ما فعله الرئيس بري في هذه الجولة عمل مشرّف، وأسعى للتعاون مع وسيم منصوري الذي ينجح في عمله وعلاقتي بجورج عدوان وابراهيم كنعان جيدة".