شكرا لقرائتكم خبر عن 64 طالبًا يتنافسون على لقب "فرسان التعليم" في موسمه الثالث والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت قنوات وزارة التعليم "عين" انطلاق الموسم الثالث من برنامج المسابقات التليفزيوني "فرسان التعليم"، بمشاركة 64 طالبًا وطالبة يمثلون 16 إدارة تعليمية، وأجريت القرعة على الهواء مباشرة بحضور وكيل وزارة التعليم للتعليم العام د. حسن خرمي، والمشرف العام على قنوات "عين" حامد الغامدي، ومدير عام إدارة النشاط الطلابي د. يوسف الحمود.

وجرى إعداد البرنامج بالشراكة مع وكالة التعليم العام في وزارة التعليم، إذ جرى وضع الأسئلة وتطوير المحتوى العلمي بما يشمل جميع العلوم والمعارف المستمدة من المناهج الدراسية.

البرنامج يهدف إلى تعزيز قيم الانضباط والتسامح والانتماء الوطني، وصقل شخصية الطالب السعودي ليكون منافسًا عالميًا.

تعزيز الوعي برؤية 2030

وأكد وكيل وزارة التعليم للتعليم العام د. حسن خرمي، أن البرنامج يعزز الوعي برؤية السعودية 2030 عبر فقراته المتنوعة التي تربط بين التعليم والمشاريع الاستراتيجية الكبرى.

وأشاد بالدور الحيوي الذي يؤديه البرنامج في إبراز المواهب الطلابية العلمية والثقافية.



أوضح المشرف العام على قنوات "عين" حامد الغامدي، أن القنوات أنهت استعداداتها لإطلاق الموسم الجديد، مشيرًا إلى أن هذا الموسم يتضمن تطويرات نوعية، منها فقرات تعتمد على التفاعل السريع واتخاذ القرار الصحيح، بما يتماشى مع أهداف برنامج تنمية القدرات البشرية.

تعزيز الثقافة الوطنية

وفي السياق ذاته، أشار الدكتور يوسف الحمود، مدير عام إدارة النشاط الطلابي، إلى أن "فرسان التعليم" يهدف إلى صناعة قدوات طلابية بارزة في مجالات المعرفة والثقافة الوطنية، ما يعكس العمق المعرفي للطلاب السعوديين في مجالات متعددة.

ينطلق البرنامج في 16 ديسمبر المقبل، ويُبث مباشرة كل يومي اثنين وأربعاء في تمام السابعة مساء حتى الثامنة مساء، ويتضمن 4 جولات تحمل أسماء مشاريع رؤية السعودية 2030: العلا، القدية، نيوم، وروح السعودية.

المحتوى التعليمي الثقافي

وحصد "فرسان التعليم" في موسمه الثاني الجائزة الذهبية من المسابقة الدولية MarCom لعام 2024، متفوقًا على 6500 مشاركة من 52 دولة، في تأكيد على المستوى المتقدم للبرنامج ودوره البارز في تعزيز المحتوى التعليمي الثقافي.