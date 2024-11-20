شكرا لقرائتكم خبر عن 33 موهوبة "بتعليم مكة" يشاركن في رحلة علمية بجامعة أم القرى والان نبدء بالتفاصيل

تبني الإبداع

الدمام - شريف احمد - نظمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلةً في إدارة تنمية القدرات -مركز الموهوبات- اليوم، رحلة علمية لمعهد الابتكار وريادة الأعمال بجامعة أم القرى.وتأتي هذه الرحلة، ضمن خطة برنامج بيئتي الهندسية المستدامة، انطلاقًا من رؤية المملكة 2030 في رفع مستوى التعليم والتعلم، والمحافظة على قيم المواطنة والعادات الإيجابية بالمجتمع السعودي، والمشاركة في تنمية المجتمع.إضافة إلى نشر الوعي الثقافي والتربوي؛ لإثراء البرامج التربوية والتعليمية، وبناءً على أهميتها وكونها اللبنة الأولى لأي مجتمع يمتاز بالتحضر والتقدم من خلال وحدة أفراده، وتضافر جهود مؤسساته، وتعزيزًا لمبدأ التعاون الذي يسهم في نقل الخبرات، ورفع كفاءة الأداء، وزيادة المحتوى المعرفي لتوفير بيئة محفزة تسهم في إيجاد طالب مفكر مبدع يشارك في تطوير المجتمع.واستهدفت الرحلة العلمية 33 طالبة من الطالبات المصنفات (الموهبة الاستثنائية) لمقياس موهبة للقدرات العقلية، بهدف تبني ومساعدة الأفكار الإبداعية لدى الطالبات على النجاح بمناقشتها مع مجموعة من الأكاديميين الجامعيين، ومشاهدة نماذج على إنتاج مشاريع بيئية مستدامة، وتقييم 33 مشروعًا للطالبات، وتقديم تغذية راجعة لهن في تصاميم مشاريع مبتكرة في علم الهندسة البيئية.