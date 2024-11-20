شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تستضيف المنتدى الإقليمي للضمان الاجتماعي في آسيا والمحيط الهادئ والان نبدء بالتفاصيل

الحماية التأمينية

الضمان الاجتماعي

الدمام - شريف احمد - برعاية وزير المالية رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية محمد بن عبدالله الجدعان، تستضيف المؤسسة خلال الفترة من 3 إلى 5 ديسمبر المقبل في العاصمة الرياض، المنتدى الإقليمي للضمان الاجتماعي في آسيا والمحيط الهادئ الذي يُعد أحد المنتديات الإقليمية المهمة في مجال الضمان الاجتماعي والحماية التأمينية.وتأتي استضافة المملكة للمنتدى الذي تنظمه الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي "ISSA" كل ثلاث سنوات لمناقشة التحديات والفرص المستقبلية في هذا المجال كجزء من دورها الريادي على الساحة الدولية، وترسيخًا لمكانتها كوجهة محورية للتعاون الإقليمي والدولي، بالإضافة إلى سعيها لبناء شراكات استراتيجية تسهم في تبادل التجارب والخبرات مع الدول الأخرى في مختلف المجالات.وتعزز استضافة المملكة للمنتدى من دور التأمينات الاجتماعية في تطوير خدمات ومنتجات تأمينية مبتكرة وتقديم حلول رائدة للتحديات العالمية، باعتبارها وجهة اقتصادية واجتماعية مؤثرة على الصعيد العالمي، حيث تسعى المملكة لتسليط الضوء على تجربتها المتميزة في مجال الحماية التأمينية، وما أطلقته من مبادرات ريادية في هذا المجال.وتهدف التأمينات الاجتماعية من خلال استضافتها للمنتدى إلى استعراض تجربتها المتميزة، كجهة رائدة في تقديم خدمات التأمين الاجتماعي، تدعم رحلة تمكين مختلف الأجيال عبر تقديم منتجات تأمينية مبتكرة تساهم في تحسين مستويات الحماية التأمينية، إلى جانب تبادل الخبرات مع الدول المشاركة، والاستفادة من أحدث التجارب في قطاع التأمين الاجتماعي.ويشارك في النسخة الحالية من المنتدى ممثلون أكثر من 30 دولة من الدول الأعضاء في الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي من منطقة آسيا والمحيط الهادئ، حيث يلتقي أكثر من 450 مشاركًا من قادة المؤسسات ومختصي منظومات الحماية التأمينية وصناع القرار والخبراء من أكثر من 58 مؤسسة دولية، لمناقشة مختلف الجوانب المتعلقة بالحماية التأمينية، والعمل على تطوير أنظمتها، بالإضافة إلى توفير فرصة فريدة لتبادل الخبرات وتسليط الضوء على أحدث الممارسات الرائدة واستعراض التحديات القائمة وسبل مواجهتها، بما يضمن استدامة أنظمة الحماية التأمينية.وتعد التأمينات الاجتماعية أحد الأعضاء الفاعلين في الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي (ISSA) منذ العام 1977م، وحازت عدة جوائز في ممارسات الحوكمة والتقدم التقني واستمرارية الأعمال والاستثمار، كما تم انتخاب التأمينات كعضو دائم في المكتب التنفيذي للجمعية من بين 322 منظمة.