السعودية | السفير السعودي في لندن يحتفي بإنجاز جمعية أسر التوحد

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

استقبل سفير المملكة في لندن سمو الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبد العزيز، أعضاء مجلس إدارة جمعية أسر التوحد بعد حصد الجمعية لجائزة التميز الدولية للمسؤولية الاجتماعية في لندن.

وشارك سفير المملكة احتفال جمعية أسر التوحد بهذا الفوز والإنجاز العظيم الذي يضاف لإنجازات المملكة في مختلف القطاعات والمجالات.

إنجاز عظيم يسجل باسم الوطن

وقال الأمير خالد بن بندر بن سلطان: “إن هذا الإنجاز العظيم يُسجل باسم الوطن في المحافل الدولية”.

وأشاد سفير المملكة في لندن بالجهود العظيمة والتميز وتحقيق هذا الإنجاز الذي يضاف لإنجازات السعودية على مستوى العالم.

كما ثمن سمو السفير جهود جمعية أسر التوحد، ورئيس مجلس إدارتها في دعم مستفيديها في شتى ربوع الوطن حتى باتت مثالا يحتذى في العمل والجد والإنجاز ضمن رؤية المملكة 2030.

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية سمو الأمير سعود بن عبدالعزيز بن فرحان آل سعود معلقا على هذا لإنجاز الكبير: “ليس شيئا جديداً أن تظهر المملكة الوجه الإنساني للعالم هذا شيء موجود منذ الأزل”.

مشروع غير مسبوق له كامل الأثر

وأضاف في تصريحات لقناة “الإخبرية”: “أتوقع بإذن الله بأن هناك الكثير من الأعمال المقبلة، والمشروع الذي تلقت الجمعية على إثره الجائزة هو مشروع قافلة طيف التوحد، وهو مشروع جابت من خلاله عيادة متنقلة خمسين محافظة في السعودية وقامت من خلالها بتحليل ورصد المستفيدين المحتملين لجمعية أسر التوحد وأسرهم، وهو مشروع غير مسبوق والحمد لله كان له كامل الأثر”.

يذكر أن جمعية اسر التوحد حصدت جائزة التميز الدولية للمسؤولية الاجتماعية في لندن عن مشروعها قافلة طيف عزيز ولذلك العاصمة البريطانية لندن وسط مشاركة دولية واسعة لأكثر من 40 دولة.

Copy URL URL Copied