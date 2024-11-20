السعودية | هيئة تقويم التعليم والتدريب توقع اتفاقية لاعتماد ( 43 ) برنامجًا أكاديميًا لجامعة أم القرى

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

وقعت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة في المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي “اعتماد”، اتفاقية لاعتماد (43) برنامجًا أكاديميًا لجامعة أم القرى، بحضور معالي رئيس مجلس الإدارة الدكتور خالد بن عبدالله السبتي، ورئيس الهيئة الدكتور وليد بن محمد الصالح، ورئيس الجامعة الدكتور معدي بن محمد آل مذهب.

ووقّع الاتفاقية من جانب الهيئة المدير التنفيذي لمركز “اعتماد” الدكتور محمد بن صالح باشمّاخ، ومن جانب الجامعة؛ وقعها عميد عمادة التطوير والجودة الدكتور محمد بن سالم الزهراني.

وتعمل الهيئة وفق رسالتها وأهدافها، وبالتعاون والتكامل مع مجلس شؤون الجامعات والجامعات السعودية؛ للمساهمة في رفع جودة التعليم والتدريب وكفاءتهما بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ومستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية، التي تشمل مستهدفات خاصة بالاعتماد.

وأوضحت الهيئة أن الحصول على الاعتماد الأكاديمي من مركز “اعتماد” التابع لها؛ يتطلب إعداد المؤسسة التعليمية أو البرنامج الأكاديمي لتقارير دراسة تقويم ذاتية دقيقة وشاملة، لكل أوجه الأنشطة العلمية والإدارية والخدمية وغيرها لتحديد مستويات الجودة لديها، استنادًا على معايير الاعتماد المعدّة من قبل المركز، كما أكدت أن تخضع المؤسسة التعليمية أو البرنامج الأكاديمي لتقويم خارجي من قبل فريق تقويم مستقل؛ للتحقق من صحة نتائج دراسة التقويم الذاتية، والحكم على مستويات جودة الأداء وفقًا لمعايير المركز.

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