شكرا لقرائتكم خبر عن الضمان الاجتماعي.. أسئلة لابد من الإجابة عليها خلال الزيارة المنزلية والان نبدء بالتفاصيل

دور الباحث الاجتماعي

استيفاء الأسرة الجميع المتطلبات اللازمة.

تقييم وضع الأسرة اجتماعيًا واقتصاديًا.

التحقق من صحة وتطابق البيانات المقدمة في منصة الدعم والحماية الاجتماعية.

جمع المعلومات والبيانات اللازمة لتقييم الاستحقاق.

رفع طلبات تقديم الدعم والحماية الأسرة عند ملاحظة الحاجة لذلك.

أسئلة الباحث الاجتماعي

العدد الفعلي للأفراد المقيمين في المسكن.

بيانات الهوية الوطنية للمستقل أو جميع أفراد الأسرة.

العنوان الوطني ومعلومات التواصل.

المعلومات المتعلقة بمصادر الدخل.

المعلومات المتعلقة بالحالة المعيشية والوظيفية والاجتماعية والتعليمية والصحية للمستقل أو جميع أفراد الأسرة.

المعلومات المتعلقة بالثروة، بما في ذلك مصادر الدخل المختلفة والممتلكات والأعمال التجارية المملوكة للمستقل أو الأسرة وأي مؤشرات اجتماعية واقتصادية تسهم في تقييم ثروة مقدم الطلب أو المستحق.

الاحتياجات الأساسية لتحسين الحالة المعيشية للمستقل أو جميع أفراد الأسرة.

أي بيانات أو معلومات أخرى ترى الوزارة أو الباحث الاجتماعي أهميتها كم.

الدمام - شريف احمد - تجري منصة الضمان الاجتماعي، زيارة منزلية، لطالبي الخدمة، حيث للتحقق من صحة البيانات المقدمة في منصة الدعم والحماية الاجتماعية من خلال هذه الزيارة وتتعدد أدوار الباحث الميداني لتغطي عدة جوانب رئيسية.الباحث الاجتماعي في نظام الضمان الاجتماعي هو الشخص المسؤول عن التواصل مع الأسرة وزيارتها في المسكن، وتم تحديد موعد الزيارة عن طريق التواصل مع الأسرة قبل موعد الزيارة بـ24 الساعة للتأكد من مناسبة التوقيت، وذلك للتحقق من:وخلال الزيارة يجب الإجابة على الأسئلة التي سيطرحها الباحث في زيارة الأسرة، إذ تقوم الوزارة بوضع نموذج استبيان لجمع المعلومات والبيانات الآتية خلال مدة قبول ومتابعة الطلب .. إليك الأسئلة: