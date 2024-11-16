شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل يتفقد مجمع محاكم كفر الشيخ للاطمئنان على سير العمل.. صور والان مع تفاصيل الخبر

توجه اليوم السبت، المستشار عدنان فنجري وزير العدل إلى محافظة كفر الشيخ، وكان في استقباله بديوان عام المحافظة اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ.

وأجرى وزير العدل جولة تفقدية لمجمع محاكم كفر الشيخ، وذلك للوقوف والاطمئنان على مدى انتظام وحسن سير العمل، رافقه خلالها كل من المستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل لشئون صندوق دور أبنية المحاكم والشهر العقاري، والمستشار وفاء حرز مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائي. وجاء ذلك استمراراً لنهج وزارة العدل في القيام بزيارات ميدانية لجميع المحاكم والجهات والمواقع التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية.

وتفقد وزير العدل أعمال رفع كفاءة المجمع التي تُجرى في المبنى بالكامل المتضمن محكمتي مركز وقسم كفرالشيخ الجزئيتين، ومأمورية استئناف وقاعات الجلسات وغرف المداولة والمكتب الأمامي ومقر نيابات كفرالشيخ الكلية ومركز وقسم كفر الشيخ الجزئيتين، واستراحة السادة المحامين، ومقر للنيابة الإدارية.

وعقد المستشار عدنان فنجرى وزير العدل لقاء مع قضاة محكمة الاستئناف وقضاة محكمة كفرالشيخ الابتدائية، وأعضاء النيابة العامة، بحضور المستشار محمد أحمد أبو زيد رئيس محكمة استئناف طنطا وعضو مجلس القضاء الأعلى والسيد المستشار رئيس محكمة كفرالشيخ الابتدائي والمحامي العام لنيابة كفرالشيخ الكلية.

واستعرض وزير العدل خلال اللقاء جهود القضاة وأعضاء النيابة العامة في إنجاز الدعاوى القضائية، ورؤية وزارة العدل في تحقيق العدالة الناجزة وحثهم على دقة وانتظام العمل والاستمرار في سرعة الفصل في الدعاوى وصولاً للعدالة المنشودة.

و التقى وزير العدل، المستشارين أعضاء هيئة النيابة الإدارية العاملين بمحافظة كفر الشيخ وحثهم على سرعة انجاز الأعمال القضائية المنوطة بهم في سبيل تحقق العدالة الناجزة.

كما زار الوزير المحامين في مقر نقابتهم الفرعية بالمحكمة حيث أكد المستشار عدنان فنجرى على دورهم القانوني الهام ومشاركتهم القضاة وأعضاء النيابة في أداء رسالة العدل، واستمع إلى شكاوى وطلبات بعض المواطنين وتم فحصها خلال الزيارة.



لقاء وزير العدل بأعضاء النيابة الإدارية في كفر الشيخ (1)



لقاء وزير العدل بأعضاء النيابة الإدارية في كفر الشيخ (2)



لقاء وزير العدل بأعضاء النيابة الإدارية في كفر الشيخ (3)



لقاء وزير العدل بأعضاء النيابة الإدارية في كفر الشيخ (4)



لقاء وزير العدل بأعضاء النيابة الإدارية في كفر الشيخ (5)



لقاء وزير العدل بأعضاء النيابة الإدارية في كفر الشيخ (6)



لقاء وزير العدل بأعضاء النيابة الإدارية في كفر الشيخ (7)



لقاء وزير العدل بأعضاء النيابة الإدارية في كفر الشيخ (8)



لقاء وزير العدل بأعضاء النيابة الإدارية في كفر الشيخ (10)



لقاء وزير العدل بأعضاء النيابة الإدارية في كفر الشيخ (11)



لقاء وزير العدل بأعضاء النيابة الإدارية في كفر الشيخ (12)



لقاء وزير العدل بأعضاء النيابة الإدارية في كفر الشيخ (13)



لقاء وزير العدل بأعضاء النيابة الإدارية في كفر الشيخ (14)



لقاء وزير العدل بأعضاء النيابة الإدارية في كفر الشيخ (15)



لقاء وزير العدل بأعضاء النيابة الإدارية في كفر الشيخ (16)