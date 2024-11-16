شكرا لقرائتكم خبر عن سلوكيات خاطئة تعرضك للخطر.. مواطنون يعبرون طريق سريع رغم وجود كوبري مشاة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت كاميرا الخليج 365 ، سلوكيات خاطئة من بعض الأهالى، بعبور طريق الأوتوستراد في منطقة المعصرة والمعادى وزهراء المعادي، معرضين حياتهم وأبنائهم للخطر رغم وجود كوبري مشاة.

ونفذت وزارة النقل عددا من الكبارى أعلى المزلقانات التى تتسبب فى تكدس مرورى، وذلك للقضاء على الازدحام المرورى بهذه المناطق، ومنها مشروع كوبرى الصيرفى، بمدينة رشيد القديمة، ضمن تنفيذ المرحلة العاجلة لخطة الوزارة لإنشاء الكبارى أعلى المزلقانات الأكثر خطورة على شبكة السكك الحديدية.

وأكدت الوزارة أن هذه المرحلة تتضمن إنشاء 32 كوبرى أعلى مزلقانات السكة الحديد لتحقيق السيولة المرورية فى القرى والمدن المختلفة وتوفير أعلى معدلات السلامة والأمان وتجنب وقوع الحوادث والمحافظة على أرواح المواطنين.

وشهد طريق المطرية بورسعيد فى محافظة الدقهلية، قبل أيام حادثًا أليمًا نتيجة السرعة الزائدة والرعونة فى القيادة من قبل سائق سيارة نقل "تريلا"، وذلك أثناء محاولته التعدى الخاطئ لأتوبيس يستقله عمال من مدينة المطرية، ويعملون بالمنطقة الاستثمارية ببورسعيد، حال عودتهم من عملهم، مما أدى إلى الاصطدام بالأتوبيس، بعد أن تبين بوجود سيارة أخرى، مما أودى بحياة 13 شخصا من بينهم سائق الأتوبيس، وإصابة 27 آخرين.



سلوكيات خاطئة تعرضك للخطر (1)



سلوكيات خاطئة تعرضك للخطر (2)



سلوكيات خاطئة تعرضك للخطر (3)



سلوكيات خاطئة تعرضك للخطر (4)



سلوكيات خاطئة تعرضك للخطر (5)



سلوكيات خاطئة تعرضك للخطر (6)



سلوكيات خاطئة تعرضك للخطر (7)



سلوكيات خاطئة تعرضك للخطر (8)



سلوكيات خاطئة تعرضك للخطر (9)



سلوكيات خاطئة تعرضك للخطر (10)



سلوكيات خاطئة تعرضك للخطر (11)



سلوكيات خاطئة تعرضك للخطر (12)



سلوكيات خاطئة تعرضك للخطر (13)



سلوكيات خاطئة تعرضك للخطر (14)



سلوكيات خاطئة تعرضك للخطر (15)



سلوكيات خاطئة تعرضك للخطر (16)



سلوكيات خاطئة تعرضك للخطر (17)



سلوكيات خاطئة تعرضك للخطر (18)



سلوكيات خاطئة تعرضك للخطر (19)



سلوكيات خاطئة تعرضك للخطر (20)



سلوكيات خاطئة تعرضك للخطر (21)



سلوكيات خاطئة تعرضك للخطر (22)



سلوكيات خاطئة تعرضك للخطر (23)