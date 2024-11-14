تسجيل أول جمعية لموقوفي الخدمات

سجلت جمعية التيسير لموقوفي الخدمات أعمالها، كأول جمعية متخصصة على مستوى المملكة في مجال دعم موقوفي الخدمات، عبر إعانات ودعم محكوم بلائحة صرف المساعدات، والتي تنظم عملية ترشيح واختيار الحالات المحتاجة إلى الدعم، وفق معايير اجتماعية واقتصادية.

مصفوفة متكاملة

جاءت فكرة إنشاء الجمعية بناءً على الحالات التي كانت ترد والتي تحتاج الى الدعم، ليكون ذلك نواة لتأسيس الجمعية لتعنى وتهتم بموقوفي الخدمات، وتقدم لهم العديد من الأهداف والبرامج، بما يمكنهم من تصحيح أوضاعهم، بناءً على الإسهامات التي تقدم من الجمعية، فيما جاء تأسيس الجمعية بعد أن استوفت المتطلبات النظامية، إذ صدر لها الترخيص من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وهو ما يسهم في أداء عملها وفق مصفوفة متكاملة من الخدمات والبرامج والمشروعات التي تحقق الأهداف التي قامت من أجلها.

بناء المساكن

تشترط الجمعية لتقديم خدماتها لموقوفي الخدمات جملة من الشروط والضوابط، من أبرزها أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن يكون المتقدم من موقوفي الخدمات، وأن يتم توضيح إجمالي مبلغ كل أمر إيقاف خدمات وحده، والمبلغ المسدد، والمبلغ المتبقي. كما يجب أن يكون أمر إيقاف الخدمات ساري المفعول لدى دائرة التنفيذ في المحكمة، وأن يكون تاريخه من 1444/08/29هـ وما قبل، وأن تسدد الرسوم المقررة بـ «رسوم خدمات الجمعية»، فيما تقدم الجمعية حزمة من البرامج ومن ضمنها بناء المساكن ودعم الزواج الأول والمساعدات الطارئة والسلال الغذائية والأجهزة الكهربائية، ويتم ذلك بعد دراسة الحالة من قبل الباحث الاجتماعي، وتقييم مدى الاحتياج للدعم.

شروط وضوابط

- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية

- المتقدم من موقوفي الخدمات

- إيضاح المبلغ المسدد والمتبقي

- أمر الإيقاف ساري المفعول لدى دائرة التنفيذ.