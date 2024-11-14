شكرا لقرائتكم خبر عن جدة.. إتلاف 200 كجم من المواد الفاسدة المستخدمة في تحضير العصائر والان نبدء بالتفاصيل

جهود الفرق الرقابية

الدمام - شريف احمد - أسفرت حملة مشتركة نفذتها أمانة محافظة جدة عن مصادرة وإتلاف أكثر من 200 كيلو من المواد الفاسدة في معمل مخالف لتصنيع وتخزين العصائر جنوب المحافظة.وأوضحت الأمانة أنه جرى رصد موقع مخالف في منطقة "القوزين" جرى استغلاله لصناعة وتدوير نكهات بودرة سائلة منتهية الصلاحية لإنتاج عصائر شبه طازجة، باستخدام عبوات فارغة وعبوات عصير جاهزة للتوزيع تظهر عليها علامات التلف.وبينت الأمانة أن الفرق الرقابية التابعة للإدارة العامة لرصد ومعالجة الظواهر السلبية تمكنت من مصادرة واتلاف 106 كيلوجرام من نكهات البودرة و8 لترات من النكهات السائلة منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى 5000 عبوة عصير فارغة و311 عبوة عصير جاهزة للتوزيع، و60 عبوة تظهر عليها علامات التلف، إلى جانب معدات وأدوات للتصنيع.وأشارت الأمانة إلى أن الحملة نفذت بمشاركة إدارة السكن الجماعي، بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية، شملت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والدفاع المدني، ووزارتي التجارة والموارد البشرية، وهيئة الغذاء والدواءوأضافت أنه جرى إغلاق الموقع وفق الإجراءات النظامية مؤكده استمرارها في تنفيذ حملات ضبط المخالفات بالتعاون مع الجهات المختصة، حفاظًا على صحة وسلامة المستهلكين.