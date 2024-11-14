شكرا لقرائتكم خبر عن طقس المملكة.. "الأرصاد" يتوقع استمرار السحب الرعدية الممطرة على المناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الخميس على مناطق المملكة، أن الفرصة لا تزال مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة، تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

كما يُتوقع تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق الجوف والحدود الشمالية، والأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية. البحر الأحمر الرياح السطحية: غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-38 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة، مع تكوّن السحب الرعدية على الجزء الجنوبي.

ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين ونصف، مع تكوّن السحب الرعدية على الجزء الجنوبي.

حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج، مع تكوّن السحب الرعدية على الجزء الجنوبي. الخليج العربي الرياح السطحية: شمالية الى شمالية غربية بسرعة 16-36 كم/ساعة.

ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر ونصف.

حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج.