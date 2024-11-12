شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يلتقي رئيس الوزراء الماليزي ويستعرضان فرص تنمية العلاقات والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الرياض اليوم، دولة السيد أنور إبراهيم رئيس الوزراء الماليزي، وذلك على هامش انعقاد القمة العربية والإسلامية غير العادية.
وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات بين البلدين وفرص تنميتها، بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة، وتطورات الأوضاع في فلسطين ولبنان والجهود المبذولة بشأنها.
كما حضر وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى ماليزيا مساعد بن إبراهيم السليم، والوفد المرافق لرئيس الوزراء الماليزي.
وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات بين البلدين وفرص تنميتها، بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة، وتطورات الأوضاع في فلسطين ولبنان والجهود المبذولة بشأنها.
القمة العربية والإسلامية غير العاديةحضر اللقاء، صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن بندر بن عبد العزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع.
كما حضر وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى ماليزيا مساعد بن إبراهيم السليم، والوفد المرافق لرئيس الوزراء الماليزي.