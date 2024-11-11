السعودية | هيئة الصحة العامة توصي هذه الفئات بفحص سكر الدم.. هل أنت منهم؟

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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن هيئة الصحة العامة توصي هذه الفئات بفحص سكر الدم.. هل أنت منهم؟ والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات
أوضحت هيئة الصحة العامة، أن هناك بعض الفئات الواجب عليها إجراء فحص سكر الدم للاطمئنان على صحتهم .
وبنيت في إنفوجراف نشرته عبر حسابها الرسمي في منصة “إكس”، أن الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 35 عامًا فأكثر، يأتون في المقدمة، وفي حال ظهرت النتائج طبيعية يوصى بتكرار الفحص كل 3 أشهر، وكذلك بالنسبة للأشخاص البالغين ولديهم زيادة في الوزن أو لديهم أحد العوامل التالية:
ـ تاريخ سابق للإصابة بأمراض القلب.
ـ ضغط دم أكثر من أو يساوي 90 140 \ أو يستخدمون أدوية لعلاج ارتفاع ضغط الدم.
ـ وجود أحد الأقرباء من الدرجة الأولى مصاب بالسكري مثال: “الأب والأم”.
ـ النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض.
ـ النساء اللاتي أنجبن طفلا يزيد وزنه عن 4 كيلو جرامات أو تم تشخيصهن بسكري الحمل سابقا.
ـ قلة النشاط البدني.
ـ إذا كانت نتيجة الهيموجلوبين أكثر من 5.7%.
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