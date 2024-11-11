شكرا لقرائتكم خبر عن الطائف.. تعزيز خدمات المواقع السياحية مع بدء إجازة الفصل الدراسي الأول والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كثفت أمانة الطائف جهودها الميدانية لتعزيز الخدمات البلدية، في المواقع السياحية مثل الهدا والشفا والمنتزهات الشمالية والجنوبية، وذلك مع تزايد الإقبال عليها خلال إجازة منتصف الفصل الدراسي الأول لهذا العام.

ودعمت الأمانة الكوادر البشرية والآلية لتوفير الاستجابة السريعة لرفع النفايات والمبعثرات، وضمان جاهزية المواقع السياحية لاستقبال الزوار على مدار اليوم. وتم تأمين فرق النظافة والإصحاح البيئي في المواقع ذات الكثافة العالية، بالإضافة إلى تجهيز المرافق العامة كالحدائق، الساحات، والمرتفعات الطبيعية لضمان تجربة ممتعة للزوار.



صيانة المرافق والخدمات

ونفذت الإدارة العامة للحدائق وعمارة البيئة برنامج صيانة شامل للمرافق الخدمية، يشمل دعم شبكات الري والتمديدات الكهربائية والنوافير وألعاب الأطفال والجلسات العائلية، إلى جانب العناية بالمسطحات الخضراء ومضامير المشي. كما شملت الجهود تحسين استراحات الطرق العامة ومداخل ومخارج المدينة لخدمة الزوار أثناء تنقلاتهم.

وتزامنًا مع الأجواء المعتدلة والطبيعة الخلابة التي ازدانت بها الطائف بعد الأمطار الغزيرة، عززت الأمانة من جهود تحسين المشهد الحضري، عبر معالجة التشوهات البصرية، ووضع لوحات ترحيبية وعبارات توعوية في المواقع السياحية، لجعلها وجهة مثالية خلال الإجازة.

وتهدف أمانة الطائف من خلال هذه الجهود إلى رفع كفاءة المرافق العامة لاستيعاب المزيد من الزوار، مع الحرص على تقديم تجربة سياحية مريحة وآمنة للجميع.