شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة الإلكترونية تطلق التدريب على الشهادة الاحترافية.. المميزات ورابط المشاركة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تصميم خبرات التعليم الإلكتروني

وتمثل الشهادة اعترافًا بقدرة الحاصل عليها على تصميم خبرات التعليم الإلكتروني باحترافية عبر تحليل بيئة التعلم والمتعلمين والأهداف المراد تحقيقها، بما في ذلك الحلول الداعمة لتعزيز نتائج التعلم من خلال تطبيق أفضل ممارسات التعليم الإلكتروني، مرورًا بالتصميم التعليمي الشامل لمنظومة التعلم.



الفئات المستهدفة

- أعضاء هيئة التدريس.- المعلمون والمدربون.- أخصائيو تقنيات التعليم.- المصممون التعليميون.

وبعد الحصول على الشهادة المهنية الاحترافية، سيجري التعويض عن التكاليف المدفوعة للتدريب والاختبار وفق اشتراطات صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف".



مخرجات البرنامج التدريبي

- القدرة على تحليل عناصر البيئات التعليمية والتدريبية وفق الأهداف المطلوب تحقيقها.

- القدرة على تحفيز المتعلمين من خلال تصميم مهام تعلم متنوعة تراعي مهاراتهم وميولهم المختلفة.

- القدرة على استخدام أبرز النماذج في تصميم التعليم الإلكتروني.

