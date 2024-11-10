شكرا لقرائتكم خبر عن زلزالان متتاليان يضربان جنوب شواطئ كوبا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزالان متتاليان، اليوم الأحد، جنوب شواطئ كوبا، بلغت قوة الأول 5,9 درجات ريختر فيما بلغت قوة الثاني 6,8 درجات.

وأفاد المعهد الأمريكي للجيوفيزياء في بيان له، أن الزلزال الأول وقع على عمق 14,2 كيلومترًا في المحيط على بعد 22 كيلومترًا من ساحل بارتولومية ماسو في محافظة غرانما.

ذكر المعهد أن الزلزال الثاني وقع بعد ساعة واحدة من الزلزال الأول، وذلك على عمق 23,5 كيلومترًا في البحر على بعد 40 كيلومترًا من ساحل بارتولومية ماسو، ولم ترد أنباء عن خسائر أو موجات "تسونامي".