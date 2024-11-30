شكرا لقرائتكم خبر عن ظروف غير عادلة.. عمال أمازون ينظمون احتجاجًا في ألمانيا والان نبدء بالتفاصيل

احتجاجات موظفي أمازون

يوم الجمعة السوداء

الدمام - شريف احمد - نظم مئات من موظفي أمازون من جميع أنحاء ألمانيا احتجاجات، ضد ما وصفه ممثل النقابات العمالية بظروف عمل غير عادلة وعدم وجود اتفاق جماعي للأجور.وسار المتظاهرون من اتجاهين لينضموا إلى مسيرة مركزية في قاعة في باد هيرسفيلد بولاية هيسن.ورفع المتظاهرون لافتات وعلامات عليها شعارات مثل "حتى لو لم يعجب ذلك جيف بيزوس (رئيس أمازون)، فنحن نريد إبرام الاتفاقية الجماعية".وقالت سيلك زيمر من نقابة فيردي لعمال قطاع الخدمات في المسيرة، إن الأمر يتعلق بـ "العمل الجيد والصحي"، والموظفون الذين لديهم مدخلات واتفاقية جماعية آمنة قانونا.وأبلغ موظفو أمازون عن تعرضهم لضغوط هائلة لتأدية عملهم، وتعرضهم لعبء العمل المتزايد بشكل مستمر والمراقبة في مكان العمل التي يقولون إنها تخلق مناخًا من الخوف، خاصة في المراكز اللوجستية.ووفقا لفيردي والمنظمة العالمية الشاملة لقطاع الخدمات ، يوني جلوبال ، خطط لاتخاذ ستين إجراء مختلفًا في أكثر من 30 دولة في يوم الجمعة السوداء.كما شاركت وفود من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والسويد وإيطاليا في المسيرة في باد هيرسفيلد.وذكرت فيردي، أن نحو 550 متظاهرًا شاركوا في المسيرة المركزية في باد هيرسفيلد. وقالت متحدثة باسم الشركة إن نحو 2000 موظف في أمازون في جميع أنحاء ألمانيا شاركوا في أعمال احتجاجية.وتطالب نقابة فيردي الشركة الأمريكية، منذ أكثر من 10 سنوات دون جدوى، بالاعتراف باتفاقيات المفاوضات الجماعية الألمانية لقطاع البيع بالتجزئة والطلبات البريدية وإبرام اتفاقية جماعية.