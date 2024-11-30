شكرا لقرائتكم خبر عن فى يوم التضامن مع الشعب الفلسطينى.. جهود مصرية مستمرة لدعم القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

يحتفل العالم اليوم باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي يوافق 29 نوفمبر من كل عام، ليجدد المجتمع الدولي دعمه لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وعلى رأسها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وتواصل مصر دورها الريادي في دعم القضية الفلسطينية، انطلاقًا من موقفها الثابت تجاه حقوق الشعب الفلسطيني، حيث تبذل جهودًا دبلوماسية مكثفة على الساحة الإقليمية والدولية لتحقيق السلام العادل والشامل.

وتتجسد جهود مصر في دعم مسار المصالحة الوطنية الفلسطينية، واحتضان جولات الحوار بين الفصائل، إضافة إلى دورها المحوري في تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني من خلال فتح معبر رفح وتقديم المساعدات الإنسانية والطبية لقطاع غزة.

كما تعمل مصر على التأكيد في المحافل الدولية على أهمية إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، والتوصل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية بناءً على قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، ويعكس تضامن العالم مع الشعب الفلسطيني قوة القضية وعدالتها، ويؤكد ضرورة استمرار الجهود لتحقيق سلام شامل ومستدام يعيد الحقوق إلى أصحابها ويضع حدًا للصراع الذي استمر لعقود.