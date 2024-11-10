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المملكة تدين الهجوم الإرهابي على محطة قطار في باكستان

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واس- الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعربت وزارة الخارجية، عن إدانة المملكة العربية الهجوم الإرهابي على محطة قطار في إقليم بلوشستان بجنوب غرب جمهورية باكستان الإسلامية، مما أسفر عن وفاة وإصابة عددٍ من الأشخاص.
وتجدد المملكة موقفها الرافض لكل أشكال العنف والإرهاب، وتتقدم بأحر التعازي وصادق المواساة لأسر الضحايا ولحكومة وشعب باكستان، مع تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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