شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تدين الهجوم الإرهابي على محطة قطار في باكستان والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعربت وزارة الخارجية، عن إدانة المملكة العربية السعودية الهجوم الإرهابي على محطة قطار في إقليم بلوشستان بجنوب غرب جمهورية باكستان الإسلامية، مما أسفر عن وفاة وإصابة عددٍ من الأشخاص.
وتجدد المملكة موقفها الرافض لكل أشكال العنف والإرهاب، وتتقدم بأحر التعازي وصادق المواساة لأسر الضحايا ولحكومة وشعب باكستان، مع تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.
وتجدد المملكة موقفها الرافض لكل أشكال العنف والإرهاب، وتتقدم بأحر التعازي وصادق المواساة لأسر الضحايا ولحكومة وشعب باكستان، مع تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.