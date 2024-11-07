شكرا لقرائتكم خبر عن المدينة المنورة.. الحناكية تستضيف المزاد الأول للإبل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انطلق اليوم الخميس مزاد المدينة المنورة الأول للإبل في محافظة الحناكية بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والمهتمين بالموروث من داخل وخارج المنطقة، بهدف تنشيط الحركة الاقتصادية والثقافية والاجتماعية بالمنطقة.

وزار محافظ الحناكية مبارك المورقي مقر المزاد الذي يشمل عددًا من الفعاليات والعروض التي تقدم لرواد المزاد والمهتمين والمستثمرين في قطاع الإبل.

ويشكل المزاد حراكًا اقتصاديًا يترقبه ملاك الإبل والمستثمرون، ويعد واحدًا من الفعاليات الشعبية والاقتصادية والثقافية في المنطقة.

منصات متنوعة

ويشتمل الموقع على ساحات المزاد مكونة من عدة أقسام، منها منصات الحراج وسيد العرض ومكان مخصص للأسر المنتجة، ومعارض مصاحبة متنوعة تقدمها الجهات لزوار ورواد المزاد ومعرض عام الإبل.



وأكد محافظ الحناكية أن هذا المزاد الأول في منطقة المدينة المنورة يحظى بدعم وتوجيه ومتابعة من أمير المنطقة ونائبه؛ دعمًا للحراك الاقتصادي، واهتمامًا بهذا الموروث العزيز على نفوس أهل الجزيرة العربية، إذ أُطلق على عام 2024 عام الإبل.وتخدم المحافظة ملاك الإبل كونها تقع على طريق المدينة المنورة - القصيم- حائل، وتتوسط عدة مناطق، وهي حلقة الاتصال بي منطقة المدينة المنورة ومنطقة القصيم.