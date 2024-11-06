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"الأرصاد" ينبه من أمطار غزيرة على الباحة

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واس - الباحة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم تبينهًا من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة، وتستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى يوم السبت القادم، تشمل مدينة الباحة، ومحافظات العقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن والمخواة وقلوة والحجرة وغامد الزناد، والأجزاء المجاورة لها.
بدوره أهاب الدفاع المدني الجميع بأخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليمات السلامة لمثل هذه الحالات.
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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