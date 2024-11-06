شكرا لقرائتكم خبر عن "الغذاء والدواء" في منتدى شنجن: لوائح سعودية لسلامة الأغذية المستحدثة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رأس الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام الجضعي، وفد الهيئة المشارك في منتدى شنجن لسلامة الغذاء بدورته الثامنة، الذي يُعقد في جمهورية الصين الشعبية الذي ينظمه معهد شنجن للمواصفات والتقنية، وافتتحه المدير العام لمكتب تنظيم السوق في بلدية شنجن كاي ينغ تشوان.

وشارك الدكتور الجضعي في جلسة حوارية ضمن أعمال المؤتمر بعنوان ”دور الابتكار والتكنولوجيا الحيوية في سلامة الأغذية“، مع عدد من المختصين والباحثين من مختلف دول العالم، أكد من خلالها أن المملكة تعمل على تعزيز نهجها تجاه مصادر الأغذية المستحدثة وأنظمة الإنتاج عبر الأُطر التنظيمية الشاملة والمبادرات الإستراتيجية، مشيرًا إلى أن ”الغذاء والدواء“ وضعت لوائح محددة لتلك الأغذية، بما يضمن خضوعها لتقييمات السلامة قبل الوصول إلى السوق المحلية.





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وشدد على أهمية إيجاد حلول مبتكرة لتلبية احتياجات السكان المتزايدة على الغذاء، إذ من المتوقع أن يزداد الطلب العالمي بنسبة 70 في المئة بحلول عام 2050، مشيرًا إلى أن احتضان الابتكار والتكنولوجيا الحيوية يمثِّل التزامنا جميعًا بحماية الصحة العامة، لبناء نظام غذائي مستدام للأجيال القادمة.

ويناقش المؤتمر التقنيات والأساليب الجديدة في مجال سلامة الغذاء، للإسهام في التنمية الصحية للصناعة، وتبادل المعلومات بين جميع الأطراف المشاركة.

وشارك في المؤتمر عدد من المنظمات والمؤسسات الدولية مثل منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة «FAO»، وهيئة الدستور الغذائي «CODEX»، وممثلون عن وكالات تنظيم الأغذية وخبراء من مؤسسات البحث العلمي والجامعات من مختلف دول العالم.