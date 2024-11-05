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شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الخارجية لـ"البرهان": المملكة حريصة على عودة الاستقرار للسودان والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - استقبل رئيس مجلس السيادة في جمهورية السودان الشقيقة، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، اليوم، في بورتسودان، نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، والذي نقل لفخامته تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله -.
وأكد الخريجي خلال الاستقبال حرص القيادة في المملكة على عودة الأمن والاستقرار للسودان.
وتأتي هذة الزيارة في إطار جهود المملكة المستمرة لمعالجة الأزمة السودانية والتوصل لوقف لإطلاق النار وعودة الاستقرار لجمهورية السودان الشقيقة ودعم المملكة المتواصل لجهود الاستجابة الإنسانية لتخفيف المعاناة الإنسانية عن الشعب السوداني الشقيق.
وأكد الخريجي خلال الاستقبال حرص القيادة في المملكة على عودة الأمن والاستقرار للسودان.
وتأتي هذة الزيارة في إطار جهود المملكة المستمرة لمعالجة الأزمة السودانية والتوصل لوقف لإطلاق النار وعودة الاستقرار لجمهورية السودان الشقيقة ودعم المملكة المتواصل لجهود الاستجابة الإنسانية لتخفيف المعاناة الإنسانية عن الشعب السوداني الشقيق.