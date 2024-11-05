شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الخارجية لـ"البرهان": المملكة حريصة على عودة الاستقرار للسودان والان نبدء بالتفاصيل

امير السيد

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