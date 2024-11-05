شكرا لقرائتكم خبر عن مع نهاية الفصل الدراسي.. إطلاق مبادرات لتعزيز احترام الكتاب المدرسي والان نبدء بالتفاصيل

دعم الأسرة لترسيخ القيم

الدمام - شريف احمد - مع اقتراب نهاية الفصل الدراسي، تتزايد الدعوات لتعزيز ثقافة ”احترام الكتاب المدرسي“ وغرسها في نفوس الطلاب، وذلك من خلال مبادرات توعوية تركز على أهمية المحافظة على الكتب وعدم إتلافها.وفي هذا السياق، أكد الخبير التربوي د. عبدالله الحسين على الدور الهام للمدارس في توعية الطلاب بأهمية الاستفادة من الكتب والأوراق حتى بعد انتهاء الاختبارات، مشدداً على ضرورة توفير صناديق وحاويات مخصصة لجمعها وإعادة تدويرها.ودعا إلى تفعيل الشراكة المجتمعية بين الأسرة والمدرسة لترسيخ هذه القيم لدى الأبناء، مؤكدًا على ضرورة التعامل بحزم مع أي سلوكيات خاطئة تضر بالكتب المدرسية.وطالب بربط قواعد السلوك والمواظبة بمبادرات ”احترام الكتاب المدرسي“، وتفعيل دور الإذاعة المدرسية في التوعية بأهمية الاستفادة من الكتب وإعادة تدويرها.واقترح تنظيم مسابقات لأفضل الكتب نظافة ووضع عبارات تربوية في المدارس تحث على المحافظة على الكتاب المدرسي.