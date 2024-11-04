عاجل.. تقلبات حادة في أحوال الطقس و6 دول عربية في مرمي الأمطار الغزيرة والسيول اليوم

أشار العديد من خبراء الأرصاد الجوية أن أحوال الطقس اليوم ستشهد تقلبات شديدة في عدد من الدول العربية، وهذا شأن فصل الخريف دائماً، والذي يتميز بسرعة وحدة التقلبات الجوية وعلى مدار اليوم الواحد، وخلال الخريف من الممكن أن يشهد اليوم الواحد أمطار وسيول ثم هدوء واستقرار.

أحوال الطقس اليوم في السعودية و5 دول عربية

هذا وقد أكد خبير الطقس السعودي عبد العزيز الحصيني منذ قليل في تدوينة له عبر حسابه الخاص في تويتر، أن نماذج الطقس تشير إلى وجود أمطار غزيرة وسيول اليوم في العديد من مناطق المملكة العربية السعودية، وعلى رأس هذه المناطق، جازان وعسير والباحة والقصيم وحائل والمدينة المنورة ومكة المكرمة والمنطقة الشمالية، هذا إلى جانب نشاط الرياح التي تؤدي إلى انعدام الرؤية الأفقية.

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ووفق تدوينة الحصيني فإن موجة التقلبات الحالية في الأحوال الجوية لن تقتصر على المملكة العربية السعودية، بل إنها ستشمل عدد من الدول العربية الأخرى، والتي ستتأثر بموجة أمطار غزيرة وسيول، وسوف تشمل الحالة المطرية هذه كل من شمال مصر والعراق والأردن وفلسطين وسوريا.

حالة الطقس اليوم في مصر

كما أشارت الأرصاد الجوية المصرية، أن حالة الطقس اليوم في مصر ستشهد أمطار متفاوتة الشدة، حيث تتأثر السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري بأمطار رعدية، وتخف حدتها قليلاً في بعض الأوقات، وذلك على مدن القناة وجنوب الوجه البحري، بينما تنشط الرياح على فترات متقطعة بالوجه البحري والسواحل الشمالية.