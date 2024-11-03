تحرير حركة المرور في شارع فلسطين بجدة بعد إزالة تعديات محلات تجارية

أعلنت أمانة محافظة جدة عن تحرير الحركة المرورية في شارع فلسطين، في الجزء الواقع على المسار الجنوبي أمام مستشفى فقيه، بعد أن كانت تشهد ازدحامًا مروريًا بسبب المحلات التجارية المتعدية على أجزاء من الشارع العام.

وقامت الأمانة بإزالة تعديات 19 محلًا تجاريًا، بمساحة إجمالية تتجاوز 1.600 متر مربع، وذلك ضمن جهود الأمانة المستمرة للقضاء على البناء العشوائي ومنع التعديات بأشكالها كافة في جميع الأحياء. وجاءت الإزالة بعد تأكد الجهات الرقابية في الأمانة، من تعدي المحلات على خطوط التنظيم وشارع فلسطين العام، فضلًا عن عدم وجود رخص بناء ووثائق محدثة، مبينة أن تلك الإزالات ستعمل بشكل مباشر على توسعة الطريق لمرتاديه.

يُذكر أن الأمانة أشعرت أصحاب المحلات بضرورة إخلائها، تمهيدًا لإزالتها بعد انتهاء المهلة، وسرعة تقدّم المخالفين لتصحيح أوضاع محلاتهم ومعالجة المخالفات فيها. وجددت أمانة جدة تأكيدها على مواصلة جهود البلديات الفرعية الميدانية لمنع المخالفات وإزالة التعديات عبر جولات مستمرة داخل الأحياء وفي المناطق الطرفية.