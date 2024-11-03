غدا.. انطلاق معرض البناء السعودي 34 برعاية وزير البلديات والإسكان

برعاية وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل، تنطلق غدًا الاثنين النسخة الـ34 من معرض البناء السعودي، بالتزامن مع النسخة الـ25 من معرض سعودي إلينكس، وذلك في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض (RICEC) على طريق الملك عبدالله بالرياض.

ويُعد المعرض من أبرز الفعاليات في قطاع البناء والتشييد، حيث يجمع أكثر من 600 عارض من 31 دولة تحت سقف واحد، ليعرضوا أحدث المنتجات والتقنيات والحلول المبتكرة في هذا القطاع، كما يوفر المعرض فرصة فريدة للمتخصصين والموردين لتبادل الخبرات وتطوير حلول جديدة.

ويمتد المعرض على سبع قاعات تشمل قطاعات متنوعة، مثل تقنيات البناء، التصميمات الداخلية، تكنولوجيا الحجر، الألمنيوم، الأبواب، الزجاج والنوافذ، المعدات الثقيلة، الطاقة البديلة، وتقنيات المياه، ومن المتوقع أن يستقطب أكثر من 22,000 زائر من المتخصصين للاطلاع على التطورات الحديثة في هذا المجال، والمساهمة في بناء بيئة عمرانية مستدامة.

ويتزامن المعرض مع توقعات صندوق النقد الدولي (IMF) بنمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنسبة 4.7% في 2025، بفضل توسع استثمارات المملكة في مشاريع بقيمة تقدر بنحو 1.5 تريليون دولار. كما يُتوقع أن يصل حجم سوق البناء السعودي إلى 91.36 مليار دولار بحلول 2029، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 5.37% بين 2024 و2029.

ويأتي معرض البناء السعودي في نسخته هذه التي تستمر حتى الـ ٧ من نوفمبر الجاري، في إطار الجهود لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، بما يعكس التقدم الملحوظ في مشاريع الرؤية وتطوير البنية التحتية استعدادًا لاستضافة إكسبو 2030، مما يعزز مكانة المملكة كقائدة إقليمية في قطاع البناء.