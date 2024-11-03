استمرار هطول الأمطار على معظم مناطق المملكة

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-32 كم/ساعة على الجزء الاوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-42 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 60 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية على الجزء الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الأوسط ومن متر إلى مترين على الجزء الجنوبي يصل إلى أعلى من مترين مع تكوّن السحب الرعدية على الجزء الأوسط والجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية على الجزء الأوسط والجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وغربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.
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