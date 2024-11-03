عاجل.. الحصيني يحذر من أمطار غزيرة وسيول على 8 مناطق بالمملكة و5 دول عربية خلال الـ24 ساعة القادمة

خلال منشور له عبر حسابه الخاص على منصة إكس “تويتر سابقاً”، حذر خبير الطقس السعودي عبد العزيز الحصيني العضو المؤسّس للجنة تسميات المناخية، من حالة مطرية شديدة، تتساقط على إثرها أمطار قوية تكون غزيرة أحياناً وتتحول إلى سيول في بعض الأماكن، وذلك خلال الـ24 ساعة المقبلة.

ووفق تصريحات الحصيني فإن موجة الأمطار الغزيرة والسيول التي ستتعرض لها العديد من الدول العربية، ستشمل 8 مناطق في المملكة العربية السعودية، وهذه المناطق هي المنطقة الشمالية ومنطقة الجوف ومنطقة جازان ومنطقة عسير ومنطقة الباحة ومنطقة حائل ومنطقة المدينة المنورة ومنطقة مكة المكرمة.

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وأضاف خبير الطقس الدكتور عبد العزيز الحصيني أن هذه الحالة المطرية ستشمل خمس دول عربية، وهي فلسطين وشمال مصر والأردن وسوريا، وستكون الأمطار قوية على العراق، ولذا وجب على الجميع أخذ الحيطة والحذر والإلتزام الكامل بالتعليمات الصادرة من الجهات الرسمية.