شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد يحذر من أمطار غزيرة على عدة مناطق بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

أمطار غزيرة

الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني للأرصاد سلسلة من التنبيهات باللون الأحمر لعدد من مناطق المملكة، محذراً من توقعات باستمرار هطول أمطار غزيرة تؤثر على مناطق متعددة، تشمل منطقة مكة المكرمة ومنطقة الجوف.وأوضح المركز أن الحالة الجوية غير المستقرة ستصاحبها رياح شديدة السرعة تؤدي إلى انعدام في مدى الرؤية الأفقية، مع احتمالية تساقط البرد، وارتفاع الأمواج، وجريان السيول، ووقوع صواعق رعدية.وأشار المركز إلى أن هذه المتابعة تتم بدقة بفضل 19 راداراً تراقب أجواء المملكة على مدار الساعة، لضمان تحديث المعلومات وتنبيه المواطنين والمقيمين في الوقت المناسب.وفي مدينة جدة التابعة لمنطقة مكة المكرمة، يبدأ التنبيه من الساعة 3:00 فجر يوم الخميس 31 أكتوبر 2024، ويستمر حتى الساعة 11:00 صباحاً من نفس اليوم، حيث يُتوقع أن تشهد المنطقة هطولاً كثيفاً للأمطار مما يستدعي توخي الحذر.بالإضافة إلى ذلك، شمل التنبيه منطقة رابغ، حيث يبدأ الإنذار من الساعة 3:00 فجراً يوم الخميس 31 أكتوبر ويستمر حتى الساعة 11:00 صباحاً، متوقعاً أمطاراً غزيرة وتأثيرات جوية مصاحبة.أما في رنية التابعة لمنطقة مكة المكرمة، فقد أُصدر تنبيه يبدأ من الساعة 2:00 ظهر الأربعاء 30 أكتوبر ويستمر حتى الساعة 2:00 صباح يوم الخميس 31 أكتوبر، حيث يُتوقع أن تشهد المنطقة أحوالاً جوية صعبة تتضمن أمطاراً غزيرة، ورياحاً قوية، وصواعق رعدية.كما تشمل التحذيرات منطقة الجوف وتحديداً في دومة الجندل وسكاكا، حيث يبدأ التنبيه من الساعة 12:00 ظهر الأربعاء 30 أكتوبر ويستمر حتى الساعة 4:00 صباح الخميس 31 أكتوبر.ودعا المركز الوطني للأرصاد جميع المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر خلال هذه الفترة، والابتعاد عن الأماكن المنخفضة ومجاري السيول، واتباع تعليمات السلامة الصادرة عن الجهات المختصة للحفاظ على سلامتهم.