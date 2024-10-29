شكرا لمتابعة خبر عن ولي العهد يلتقي عددا من قادة ورؤساء الدول.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - التقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف.

وكان رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية قد وصل والوفد المرافق له، وذلك لحضور أعمال مؤتمر مبادرة “مستقبل الاستثمار”.

كما أجرى سمو ولي العهد لقاءات أخرى مع رئيس السنغال، باسيرو ديوماي فاي، ورئيس وزراء فيتنام، فام مينه تشينه، وملك مملكة بوتان جيغمي كيزار نامجيل.