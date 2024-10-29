شكرا لمتابعة خبر عن الوزراء يوافق على تعديل المادة الخامسة من نظام القضاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قرر مجلس الوزراء، خلال جلسة اليوم الثلاثاء، الموافقة على تعديل المادة الخامسة من نظام القضاء، ليكون المجلس الأعلى للقضاء مؤلفًا من رئيس وأربعة عشر عضوًا .

وجاء هذا القرار خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت اليوم برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- ، والتي عقدت في الرياض .

واطلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها .