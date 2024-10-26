244 مروحة لتبريد المسجد الحرام

وبينت الهيئة أن المراوح الضبابية تضخ الماء تحت ضغط مرتفع بواسطة مضخة عالية الضغط لا يقل عن 40 بارًا، وتحوي كل مروحة فوهات متناهية الصغر بحجم 4 ميكرون يخرج منها الماء على شكل ضباب بارد.
ولفتت النظر إلى أن ارتفاعها عن الأرض يبلغ قرابة 4 أمتار بقُطر يصل إلى 38 بوصة، وسرعة تدفق هوائها تصل إلى (1100 CFM) وامتداد 10 أمتار تقريبًا بنظام يُعد الأفضل والأنسب: و»حمل تبريد مروحة الضباب المائي يصل إلى 52 كيلو واط لنقل الماء من وإلى مراوح الضباب، مع كفاءة تبريدية تتجاوز 50 %».
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