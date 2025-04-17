دقيقة لتحويل الدرس إلى متزامن في مدرستي

فيما أعلنت إدارات تعليمية في مناطق ومحافظات المملكة، خلال الأسبوع تحويل الدراسة إلى التعليم «عن بعد» عبر المنصات التعليمية المعتمدة، مراعاة لسلامة طلاب وطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس، بناءً على التنبيهات الواردة من المراكز الوطني للأرصاد، واصل طلاب وطالبات مدارس التعليم العام في تلك المناطق رحلتهم التعليمية عبر المنصات التعليمية الإلكترونية المختلفة، ومن أبرزها: منصة «مدرستي» في مدارس التعليم العام، ومنها إلى Teams، ومنصات أخرى معتمدة لمدارس التعليم الخاص.

الحصة الافتراضية

أبان تربويون وتربويات لـ«دوت الخليج»، أن قرار تحويل الدراسة من حضورية إلى افتراضية «عن بعد»، يتطلب إجراءً إلكترونيًا، سهلًا، قد لا يتجاوز دقيقة واحدة لتحويل الدرس في المنصات التعليمية الإلكترونية، موضحين أنه يتطلب إجراء تحويل الدرس في منصة مدرستي من «غير متزامن» إلى «متزامن»، ليتمكن الطلاب من دخول الحصة بالمنصة، وفق الطريقة التالية: تحويل الحصة إلى متزامن بدون التغيير في محتوى الدرس، وفق الخطوات التالية:

• الضغط على تعديل محتويات الدرس.

• اختيار درس متزامن افتراضي بدل غير متزامن.

• الضغط على التالي ثم حفظ وإنهاء.

- الطريقة الثانية:

* إضافة حصة إضافية من خانة الحصص الإضافية.

* اختيار تسلسل الدرس والتاريخ ووقت الحصة ومدتها وتحديد الفصل.

* اختيار درس متزامن.

* وضع علامة على درس إلزامي.

* إعداد الدرس وحفظ وإنهاء.

خيارات إلكترونية

أضافوا، أن هناك خيارات «إلكترونية»، وفرتها الوزارة لتحويل العملية التعليمية إلى تعليم عن بعد، من بينها: منصة مدرستي، وبوابة التعليم الوطنية (قناة عين الفضائية التعليمية)، لكل مراحل التعليم العام، ويمكن للجميع الطلاب والطالبات الاستفادة من المحتوى التعليمي، لافتين إلى منصة «مدرستي» التعليمية، تعتبر من أفضل المنصات التعليمية مقارنة بالمنصات التعليمية الأخرى، وتوفر «مدرستي» العديد من الأدوات التعليمية الإلكترونية التي تدعم عمليات التعليم والتعلم، وتسهم في تحقيق الأهداف التعليمية للمناهج والمقررات. وتدعم تحقيق المهارات والقيم والمعارف للطلاب والطالبات، بالإضافة إلى حزمة برامج اوفيس 365 للطلاب، ملمحين إلى أن وزارة التعليم، منحت صلاحية تعليق الدراسة الحضورية ليوم واحد لمديري ومديرات المدارس، وتحويلها إلى افتراضية، ولمديري المدارس الأحقية في ممارسة هذه الصلاحية متى ما استدعى الأمر لذلك، وإشعار أولياء أمور الطلاب والطالبات بذلك عبر وسائل التواصل المختلفة، ومن بينها: الرسائل القصيرة أو الأبردة الإلكترونية أو رسائل تطبيق التواصل السريع «الواتساب»، أو عبر تطبيق التليجرام.

الدعم الفني

أجمعوا، إلى أن التعليم «الافتراضي»، بات أمرًا سهلًا لجميع الطلاب والطالبات وأولياء الأمور، وذلك بفضل الممارسة المستمرة لمنصة «مدرستي»، من خلال الدخول إلى المنصة بشكل مستمر لأداء الواجبات أو التحضير المسبق للدرس أو الإطلاع على الإثراءات، كذلك الأمر بالنسبة لأولياء الأمور من خلال دخولهم المستمر للاطلاع على أداء ومستوى أبنائهم في المدرسة عبر البيانات المختلفة في منصة «مدرستي»، مؤكدين أن منصة «مدرستي» حاضرة معهم طوال العام الدراسي، علاوة على توفر وسائل الدعم الفني للمنصة من وزارة التعليم او من الهيئتين التعليمية والإدارية في المدارس في مساعدة الطلاب والطالبات في التعامل بشكل صحيح مع المنصة.