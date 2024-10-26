السعودية | البيئة: دور الجمعيات مهم وفعال ونسعى لرفع عددها.. ونراقب بدقة كل من يخالف في أسواق النفع العام

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - Oplus_131072

قال مدير عام الإدارة العامة للتسويق والجمعيات الزراعية في وزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس إبراهيم خليل الخليل، إن الجمعيات من الأدرع التي تعتمد عليها الوزارة في تنفيذ جميع الأعمال الفنية والمهنية.

وأضاف خلال تصريحاته للإخبارية، أن صندوق التنمية الزراعي يدعم الجمعيات، وأن الوزارة تسعى في تمكين تلك الجمعيات والدعم من قبل بعض المؤسسات.

وأوضح أنه توجد حوكمة وأدلة تشريعية ووضع مخالفات لجميع من يعمل في أسواق النفع العام.

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