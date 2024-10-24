السعودية | نائب مدير عام الجوازات يتفقد سير العمل في جوازات منطقة القصيم

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تفقد نائب مدير عام الجوازات اللواء الدكتور صالح بن سعد المربع، جوازات منطقة القصيم، للوقوف على الخدمات المقدمة للمستفيدين.

وشملت الجولة التفقدية إدارة متابعة الوافدين، وإدارة جوازات محافظة الرس وإدارة جوازات محافظة عنيزة، ومطار الأمير نايف بن عبدالعزيز الدولي.

وحثّ اللواء المربع منسوبي جوازات المنطقة على أداء مهامهم المنوطة بهم بدقة وإتقان، وتسخير الإمكانات البشرية والتقنية لخدمة المواطنين والمقيمين والزائرين بيسر وسهولة.

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