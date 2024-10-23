السعودية | حرس الحدود يستعرض تقنيات البحث والإنقاذ بملتقى الصحة العالمي 2024

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

تستعرض المديرية العامة لحرس الحدود لزوار جناح وزارة الداخلية في ملتقى الصحة العالمي 2024م تحت شعار “استثمر في الصحة”، المقام في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض بمَلهم، في الفترة (21-23 أكتوبر 2024)، تقنيات البحث والإنقاذ في مواقع الغوص وجهاز طلب الاستغاثة في حالات الطوارئ، وطوق النجاة الذكي.

يذكر أن جناح وزارة الداخلية يقدم لزوّار وضيوف الملتقى خدمات تجديد وطباعة رخص القيادة وسير المركبات وإصدار وتجديد وتفعيل جواز السفر، وتجديد وطباعة بطاقة الهوية الوطنية وإصدار بدل تالف للمواطنين، وطباعة هوية مقيم للمقيمين، يوميًا من الساعة الـ (10) صباحًا حتى الـ (7) مساءً.

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