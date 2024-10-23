شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الأمطار بأمانة جدة تناقش الاستعدادات والخطط الميدانية والان نبدء بالتفاصيل

أخبار متعلقة تدشين برنامج "صحتنا في بيئتنا الخضراء" في تعليم الليث 14 منها بالشرقية.. 96 موقعًا للتخييم والكرفانات بالمملكة بمدة لا تتجاوز 3 أشهر

الدمام - شريف احمد - عقدت لجنة الأمطار الدائمة بأمانة محافظة جدة، اليوم الأربعاء، اجتماعها الدوري لمناقشة خطط مواجهة الآثار التي قد تنجم عن الأمطار المتوقع هطولها على المحافظة خلال الموسم الحالي من العام 1446هـ.واستعرضت اللجنة الاستعدادات والفرضيات والخطط المعتمدة وآلية التنسيق مع الجهات المعنية ذات العلاقة، وذلك لرفع الجاهزية الكاملة لتنفيذ الأعمال الميدانية وفق الخطط المقررة.وتضمنت خطة الأمطار الاستعداد المبكر للموسم من خلال العمل على صيانة ونظافة شبكة تصريف مياه الأمطار القائمة، بالإضافة للتأكد من جاهزية المضخات والمعدات والأفراد ومراجعة توزيع الفريق على مراكز الإسناد ونقاط الارتكاز.