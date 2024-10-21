الإقامة المميزة لـ 2645 كفاءة صحية

أعلن وزير الصحة، فهد الجلاجل، عن حصول 2645 من الكفاءات الصحية الاستثنائية من الأطباء والممارسين الصحيين من 56 دولة مختلفة في 152 تخصصًا من التخصصات الصحية ذات الأولوية على الإقامة المميزة «إقامة كفاءة استثنائية».

جاء ذلك خلال ملتقى الصحة العالمي المنعقد حاليًا في مدينة الرياض، ويستمر حتى 23 أكتوبر 2024.

وأكد الوزير أن هذه الخطوة تأتي امتدادًا لخطوات سابقة للتحول الصحي، لتعزيز القطاع الصحي وتقوية أسسه وتطويره من استبقاء واستقطاب أصحاب الكفاءات الصحية الاستثنائية من الأطباء والممارسين الصحيين في التخصصات الصحية ذات الأولوية، الذين يؤدون دورًا فعالًا في نقل المعرفة للكوادر الوطنية، وتمكين قطاع الرعاية الصحية.

وأوضح أن ذلك يأتي في سياق متطلبات المرحلة الرامية إلى تعزيز صحة الإنسان وتحسين وقايته، بما يعزز جودة الحياة ويعزز حيوية المجتمع، تحقيقًا لمستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي أحد برامج رؤية 2030، معربًا عن شكره وتقديره للمواطنين والمقيمين من كوادر القطاع الصحي على ما يقدمونه لخدمة دوت الخليج والقطاع، والإسهام في تقديم خدمات صحية عالية الجودة للمواطنين والمقيمين والزائرين.

يُذكر أن مركز الإقامة المميزة يقدم سبعة منتجات، هي: إقامة كفاءة استثنائية، وإقامة موهبة، وإقامة مستثمر أعمال، وإقامة رائد أعمال، وإقامة مالك عقار، وإقامة محددة المدة، وإقامة غير محددة المدة.

وتوفر هذه المنتجات لحامليها مجموعة من المزايا، من أبرزها: الإقامة في السعودية مع الأسرة، وتملك العقارات، واستضافة الأقارب، وإمكانية مزاولة الأعمال التجارية، والتنقل من المملكة وإليها دون تأشيرة، إضافة إلى العديد من المزايا المقدمة بالتعاون مع الجهات الحكومية.