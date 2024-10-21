شكرا لقرائتكم خبر عن "بيئة مكة" تطرح 54 ساعة تطوعية لأكثر من 800 متطوع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت إدارة القطاع غير الربحي بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في منطقة مكة المكرمة عن إطلاق سلسلة من الفرص التطوعية عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك، حيث تهدف هذه المبادرات إلى تنفيذ مجموعة متنوعة من المشاريع الزراعية والبيئية في مختلف المحافظات، بما يسهم في تحقيق أهداف واستراتيجيات الفرع والمكاتب التابعة له.



من جانبه، أوضح المهندس حسين فلمبان، مدير إدارة القطاع غير الربحي بفرع الوزارة، أن الفرص التطوعية تشمل 9 محافظات، وهي: القنفذة، خليص، الجموم، الليث، أضم، الطائف، العاصمة المقدسة، رنية، والخرمة. وبيّن أن مجموع المقاعد التطوعية المتاحة يتجاوز 870 مقعداً، موزعة على 54 ساعة عمل تطوعية، حيث تنوعت الأعمال بين تنظيف وسقيا المزروعات، زراعة الشتلات في المستشفيات والمساجد ومداخل المحافظات والمدارس، وكذلك تنظيف السدود وسقيا الشتلات المخصصة للماشية.



وأضاف فلمبان أن إدارة القطاع تعمل على دعم كيانات القطاع غير الربحي التي تشرف عليها الوزارة، وتسعى إلى تعزيز التنمية المجتمعية وتحسين كفاءة المنظمات الأهلية، مع التركيز على نشر ثقافة العمل التطوعي، وتعزيز المسؤولية الاجتماعية في مختلف القطاعات.