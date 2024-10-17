شكرا لقرائتكم خبر عن "الاستدامة وجودة الحياة".. مؤتمر يناقش عدة قضايا بحضور 2000 زائر بجدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اختتمت كلية علوم الإنسان والتصاميم بجامعة الملك عبد العزيز فعاليات مؤتمرها الدولي الأول ”الاستدامة وجودة الحياة“، الذي حظي بحضورٍ كثيفٍ تجاوز 2000 زائر من مختلف أنحاء المملكة وخارجها.

وشهد المؤتمر، الذي استمر على مدى يومين بمركز الملك فيصل للمؤتمرات، مشاركة واسعة من نخبة الخبراء والباحثين في 13 جلسة تخصصية و12 ورشة عمل و6 جلسات حوارية، ناقشت أحدث التجارب والخبرات العالمية في مجالات الاستدامة المتنوعة. مؤتمر الاستدامة وجودة الحياة وحرص المؤتمر على تسليط الضوء على عرض التجارب والخبرات الحديثة في مجالات الاستدامة، البيئة، الصحة، الأسرة، والتصميم، انطلاقًا من رؤية المملكة 2030 وأهداف التنمية المستدامة، بهدف تعزيز جودة الحياة وبناء مستقبلٍ مزدهرٍ للأجيال القادمة.

وشارك في فعاليات المؤتمر 68 متحدثًا ومتحدثة، بالإضافة إلى 55 طالبًا وطالبة من الدراسات العليا الذين عرضوا ملصقاتهم العلمية المتميزة. وقد تم تكريم خمسة من هذه الملصقات بجوائز تقديرية.

تدعيم مسيرة التنمية المستدامة في المملكة وفي ختام المؤتمر، كرمت عميدة الكلية، الدكتورة نهلة قهوجي، المنظمين على جهودهم المبذولة في إنجاح هذا الحدث العلمي الهام.

وأكدت أهمية استمرار التعاون لتنظيم المزيد من المؤتمرات النوعية التي تسهم في تحقيق أهداف الكلية الاستراتيجية وتدعم مسيرة التنمية المستدامة في المملكة.