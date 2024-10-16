شكرا لقرائتكم خبر عن بدء التسجيل في البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين.. رابط التقديم والان نبدء بالتفاصيل

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رعاية وتمكين الموهوبين

مراحل التعليم العام

الدمام - شريف احمد - أعلنت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" وشركاؤها؛ وزارة التعليم، و"هيئة تقويم التعليم" ممثلة في مركز "قياس"، عن البدء في التسجيل بـ "البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين" في عامه الـ 15، الذي يستمر حتى تاريخ 13 يناير 2025م.ويُعد البرنامج أكبر رحلة سنوية في المملكة لاكتشاف الموهوبين والموهوبات في المجالات العلمية للطلبة من الصف الثالث الابتدائي وحتى الأول الثانوي.ويطبق المقياس في البرنامج حضوريًا باللغتين العربية والإنجليزية حسب الاختيار، في الفترة من 1 ديسمبر 2024م، وحتى 15 يناير 2025م، وذلك في جميع مراكز قياس بمختلف مناطق المملكة، إذ تعلن النتائج في 26 فبراير 2025م، ويمكن التسجيل من هــــــــنـــــــا.ويمثل البرنامج الذي انطلق في عام 2011م، نموذجًا رائدًا للعمل التكاملي لاكتشاف ورعاية وتمكين الموهوبين السعوديين والاستثمار فيهم، باعتبارهم العنصر الفاعل لازدهار البشرية وتحقيق التنمية المستدامة، من خلال الشراكة الإستراتيجية بين "موهبة" ووزارة التعليم، وهيئة تقويم التعليم والتدريب.ويُعد البرنامج أحد مقاييس وأدوات مؤسسة "موهبة" للكشف عن الموهوبين، والتي جرى تطويرها بالشراكة مع مركز قياس، إلى جانب مقاييس أخرى للتعرف على الطلبة ذوي القدرات العقلية المتعددة؛ منها مسابقات: موهوب، وكانجارو موهبة، وبيبراس موهبة للمعلوماتية.وتمكّن أكثر من 600 ألف طالب وطالبة من أداء المقياس خلال السنوات الماضية، وتم اكتشاف ما يزيد على 200 ألف طالب وطالبة، قُدمت لهم الرعاية من خلال برامج وزارة التعليم ومؤسسة "موهبة".ويغطي البرنامج 47 إدارة تعليمية للبنين، و47 إدارة للبنات، ويمكن للطلبة تنفيذ المقياس في 109 مقار، منتشرة في 54 مدينة ومحافظة في مختلف أنحاء المملكة.ويُنفذ البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين من خلال أدوات ومقاييس مقننة، إذ جرى تطوير نموذج للكشف عن الموهوبين، مبني على منهجية علمية متقدمة، تعتمد على أهم الأسس العلمية وأفضل الممارسات التربوية، لضمان الانتقاء السليم للطلبة الواعدين بالموهبة، وتبنى من خلالها قاعدة بيانات ضخمة وشاملة لجميع الموهوبين والموهوبات في كل مناطق ومدن المملكة، ولجميع الفئات السنية في مراحل التعليم العام.ويعد البرنامج، البوابة الأولى لمعظم برامج وخدمات موهبة، التي تمكّن مَن يجتازها من الدخول في برامج رعاية الموهوبين التي تقدمها إدارات الموهوبين في وزارة التعليم، إضافة إلى أكثر من 20 مبادرة مختلفة لرعاية الموهوبين، تقدمها "موهبة" مع شركائها الإستراتيجيين، إضافة إلى برامج إثرائية أكاديمية وبحثية في مجالات العلوم والهندسة والطب، وبرامج أخرى لتأهيل الطلبة للحصول على قبول في الجامعات المرموقة، ومعسكرات تدريب لتأهيل الطلبة للمشاركة بالمسابقات الدولية بمجالات العلوم والبحث العلمي والإبداع.